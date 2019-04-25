Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı Başlıyor

Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı, 2019 Fuat Sezgin Yılı çerçevesinde gerçekleşmekte olup Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Çalıştayın açılışı 26 Nisan 2019 Cuma günü 10.00’da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK hocanın konuşmasıyla gerçekleştirilecek

“Sürdürülebilir İnsanlık” temasının 7 farklı alanda tartışılacağı çalıştayda geçmiş-günümüz-gelecek bağlantısı kurulacak ve komitelerde ülkemizin farklı bölgelerinden ve çeşitli okullarından öğrenciler ağırlanacak. Komitelerin alanları; felsefe, çevre ve şehircilik, ekonomi, bilim, sanat, din ve edebiyat olup her komitede farklı gündem maddeleri ele alınacak.

Komite gündem maddeleri ise:

Sanat Komitesi “Sanat ve Sanatçının Sürdürülebilirliği”

Bilim Komitesi “Dünya’da ve Ötegezegenlerde Kısa ve Uzun Vadeli Yaşamın Sürdürülebilirliği”

Felsefe Komitesi “Suç Ceza ve Savaş Ahlakı”

Din Komitesi “Evangelizm Çin’in Sekülerleşmesi ve Avrupa’da Dini Hareketler”

Çevre ve Şehircilik Komitesi “Şehrin Sürdürülebilirliği”

Ekonomi Komitesi “Enerji Ekonomisi ve Yönetimi”

Edebiyat Komitesi “Distopik Eserlerde Sürdürülebilir İnsanlık”

Gündem maddeleri ile ilgili fikir alışverişi yapıldıktan sonra kararlar alınacak ve devamında komite kararları, rapor yazıcı tarafından bildiri formatına dönüştürülecek. Her komitede komite gündemlerine hâkim, alanlarında uzman konuklar ağırlanacak.

Komite bildirileri hakkında yapılan oturum sonrasında komite bildirileri kapanış programında seçilen katılımcılar tarafından sunulacaktır. Çalıştay sonrasında bildiriler komitelerin alanlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlara gönderilecek.