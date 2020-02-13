Son dakika Palu ailesi davasında karar çıktı! Palu davasında karar nedir? İşte Tuncer Ustael cezası

Son dakika Palu ailesi davasında karar çıktı! Palu davasında karar nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başladı. İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi öz evlatları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz etmekle suçlanan damat Tuncer Ustael'e, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği kişiler ile ilgili karar çıktı.

PALU DAVASINDA KARAR NEDİR?

''Palu ailesi'' davasında, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl ile 6 arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?

İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi öz evlatları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz etmekle suçlanan damat Tuncer Ustael'e, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği ileri sürülüyordu.

Palu ailesini tanıyanların da iddiasına göre, ailedeki garip olaylar Tuncer Ustael ile başladı. Herkese kendisini ‘cinci hoca’ olarak tanıtan Tuncer Ustael, ilk olarak ailede kendisine inanmayan Harun Palu ve Ahmet Tuncer’den kurtulmak için harekete geçti. Tuncer, eşinin erken kardeşi İsa’yı Meryem’in kocası Ahmet’i vurması için ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet’i öldürdü. Birlik olan Palu ailesi Meryem’i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Oğlunun hapse girmesini istemeyen Harun Palu suçu üstlenerek hapse girdi. Tuncer, böylece kendisine inanmayan iki kişiden kurtuldu.

Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer’e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer Ustael’in yanında kalmaya başladı. Yine iddialara göre, Tuncer, çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.

ÖZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR

Eşi Emine’nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer’in yaptıkları sonunda Meryem’in oğlu olan Recep, evden iki defa kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep, yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes’te evden kaçtı ancak Tuncer’i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.

HAMİLE KALIRSA DİYE ÖLDÜRDÜ

Bütün bunlar olurken öldürülen Ahmet Tanhal’ın ailesinin peşlerinde olduğunu iddia eten Tuncer Ustael, Meryem’e araba aldırdı ve aile arabada yaşamaya başladı. İddiaya göre; Palu ailesinin otomobilde yaşadığı sırada Tuncer Ustael’in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Genç kadının cesedi ise kadını Tütünçiftlik sahiline gömüldü. Meryem’in ölümünden tam bir yıl sonra kızı Melike’de ortadan kayboldu. Tuncel Ustaer’in tecavüz ettiği 6 yaşında Melike’yi ispirto içirip öldürdüğü de iddialar arasında.

ZORLA SENET İMZALATTILAR

Meryem’in tüm mal varlığını ele geçiren Tuncer Ustael, bu defa Harun Palu’nun kız kardeşi Gülbahar Sadık’ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık’a zorla boş senet imzalattı, Palu ailesi yalnızca bu sebepten ceza aldı.

İFADE DEĞİŞTİRDİLER

Harun Palu'nun 2011’de özgürlüğüne kavuşmasıyla olay yeniden gün yüzüne çıktı. Harun Palu'nun baskısı üzerine Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike’nin Tütünçiftlik’te gömüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer’in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer’e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise 9 Ocak'ta Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

KARAR

Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.