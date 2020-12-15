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  • Son dakika haberi... 'Twitter katili'ne idam cezası: Şoke eden detaylar ortaya çıktı
15 Aralık 2020 Salı 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 'Twitter katili'ne idam cezası: Şoke eden detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi... 'Twitter katili'ne idam cezası: Şoke eden detaylar ortaya çıktı
DHA

'Twitter Katili' ile ilgili son dakika gelişmesi şoke etti. Twitter'da, 8 kadınla iletişime geçerek önce tecavüz edip sonra öldüren 'Twitter Katili' lakaplı Japon seri katil yargılandığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı. Japonya'nın seri katili ile ilgili akılalmaz detaylar ise mahkemede ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu Twitter’da, intihar etmek isteyen 8 kadınla iletişime geçerek önce tecavüz edip sonra öldüren ve bu sebeple ‘Twitter Katili’ olarak adlandırılan Takahiro Shiraishi (30), yargılandığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı. Shiraishi’nin 9 kurbanı arasında cinsel saldırıda bulunduğu kadınlardan birinin erkek arkadaşı da yer alıyordu.

DHA'da yer alan habere göre, Japonya’da sosyal medya platformu Twitter’da tanıştığı intihara meyilli kadınlara önce cinsel saldırıda bulunup daha sonra da öldüren Takahiro Shiraishi’nin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme 8 kadını ve kadınlardan birinin erkek arkadaşını öldüren Shiraishi’ye idam cezası verdi.

Polis, ‘Twitter katili’ olarak bilinen Shiraishi’yi, evinde dokuz insan kafası ve 240 kemik bulunmasının ardından, 2017 yılında gözaltına almıştı. Shiraishi'nin intihara meyilli kurbanlarına Twitter üzerinden yaklaşarak onların intihar isteklerinde yardımcı olmayı teklif ettiği, tuzağına düşürdüğü kadınlara tecavüz ettikten sonra öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

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