Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde meydana geldi. Okulların koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından memleketine dönen Amasya Üniversitesi öğrencisi Hatice Tansu Doğan, dışarıdan gelen annesi Mübeyyen Doğan tarafından baygın bulundu. Hatice Tansu Doğan, çağırılan ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulan Hatice Tansu Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

DHA

