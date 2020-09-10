Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini balkondan aşağı attı

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda Selman T., kendisi hakkında şikayetçi olan Kader T. ile şikayetini geri çekmesi için tartışmaya başladı. İsteği geri çevrilen adam genç kadını darp ettikten sonra 6 yaşındaki köpeği 5. kattan aşağı attı.

İHA'da yer alan haberde köpeği ölen Kader T., "Şikayetini geri alacak mısın?’ dedi. Bende olumsuz yanıt verince saat 11.00 sıralarında beni darp etti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm. Bana, ‘Ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm’ dedi.

"DAHA ÖNCE APARTMAN BOŞLUĞUNA ATMIŞTI"

Sevgilisi Selman T.’nin daha önce de köpeğini binanın apartman boşluğuna attığını belirten Kader T., “Sabah köpeği dışarıya çıkarırken apartman boşluğuna attı ve köpeğimin dişleri kırıldı” dedi.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KEMERALARINA YANSIDI

Selman T.’nin olaydan sonra evden koşarak kaçması ve köpeğin düştüğü anlar apartmanlarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.