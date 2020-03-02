Servis şoförü küçük Eylül'ü okul bahçesinde ezmişti! Hayatının bedeli 5 yıl mı?

İstanbul Avcılar’da geçen yıl 7 Kasım’da Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesine giren servis aracının çarptığı Eylül Mirzaoğlu (9), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu servis şoförü Hüseyin Yıldırım, ikinci kez hakim önüne çıkarıldı.

RAPOR: KUSURLU



Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu okuyan hakim, sanığın kusurlu olduğunu, maktulün ise kusurunun bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda da şoförün asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Kendisine nerede duracağı veya okul bahçesinde nasıl hareket edeceğine dair hiç kimsenin uyarıda bulunmadığını belirten sanık, vicdanen rahat olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Adli Tıp raporunda kusurlu bulunan okul yönetimi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İNDİRİM YOK, TAHLİYE VAR



Cezada indirim yapılmasına yer olmadığı hükmeden mahkeme, 4 aydır cezaevinde bulunan sanığın tahliyesine hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadığı takdirde sanık yeniden cezaevine girecek.

BU CEZA YÜREĞİMİZİ SOĞUTMAZ



Sanığa yasal olarak en ağır cezanın verildiğini söyleyen acılı baba Cahit Mirzaoğlu, “Kızımı öldürdü. Alacağı ceza hiçbir şekilde acımın soğumasına sebep olmayacaktır” dedi.

(AA - DHA - İHA)