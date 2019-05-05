Serum orucu bozar mı? Diyanet'ten 'Serum' açıklaması

“Serum orucu bozar mı?” sorusu merak edilen konuların başında yer almaktadır. Birden fazla serum çeşidi bulunmaktadır. Hastalıkların bazısında kişilere damar yoluyla besleyici olmayan serumlar verilir. Bu serumlara radyoaktif maddelerin bulunduğu serumlar denilebilir. Bu serumların besleyici ve vücudu kuvvetlendirici hiçbir yanları yoktur. Diyanet İşleri bu noktada da soruları cevapsız bırakmadı.

SERUM ORUCU BOZAR MI? DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELDİ...

Bazı hastalıkların teşhisi amacıyla hastalara damar yoluyla besleyici niteliği olmayan radyoaktif maddenin verilmesi orucu bozmaz. Çünkü bu şekilde verilen söz konusu madde besleyici ve vücudu kuvvetlendirici mahiyet taşımamaktadır.