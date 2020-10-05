Selfie çekmek isteyen iki genç, 4 katlı binanın çatısından düştü

ABD’nin Philadelphia kentindeki dört katlı bir binanın çatısında parti yapan gençlerden ikisi, çatının kenarında selfie çekmek isterken aşağı düştü.

Aksam.com.tr’nin ABC News’ten aktardığı habere göre, dördüncü kattan yere düşen gençlerden birinin kolunda ve bacaklarında kırıklar oluşurken, diğerinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Yaşanan olayın, çatı partilerinin gençler arasında yaygın olduğu bölgede ilk kez gerçekleşmediği belirtildi. 2013 yılında da benzer bir olay yaşandığını aktaran gazete, üçüncü kattan düşen genç bir kızın hayatını kaybettiğini hatırlattı.