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  3. Şehit babası oğlunu rüyasında evine gelmiş görmüş

Şehit babası oğlunu rüyasında evine gelmiş görmüş

Şehit babası oğlunu rüyasında evine gelmiş görmüş

Hakkari Çukurca'da Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Giresunlu Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in babası Alaattin Şahin oğlunu şehit olmadan bir gün önce rüyasında görmüş.

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Taziyeye gelen yakınlarına şehit oğlu ile ilgili gördüğü rüyayı anlatan baba Alaattin Şahin, “Sabah rüyamda oğlumu gördüm. Kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. ‘Muradım erken geldin. Ne oldu?’ demeye kalmadan kaybolup gitti. Sonra sabah oğlumun şehadet haberini aldık” dedi.

(İHA)

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