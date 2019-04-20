Şehit babası oğlunu rüyasında evine gelmiş görmüş

Taziyeye gelen yakınlarına şehit oğlu ile ilgili gördüğü rüyayı anlatan baba Alaattin Şahin, “Sabah rüyamda oğlumu gördüm. Kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. ‘Muradım erken geldin. Ne oldu?’ demeye kalmadan kaybolup gitti. Sonra sabah oğlumun şehadet haberini aldık” dedi.

(İHA)