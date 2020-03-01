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  3. Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun

Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun

Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin 4 yaşındaki yeğeninin asker selamı verip "Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun" sözleri herkesi duygulandırdı.

Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi.

Şehit Eyüp Gülaştı’nın naaşı saat 11.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’ndeki babaevinin önüne getirildi. Samsunlular şehidin evinin önüne akın etti. Burada dualar okunarak, helallik alındı.

"Dayım şehit düştü, vatan sağ olsun"

Şehidin 4 yaşındaki yeğeni Turgaycan Ergun’un asker kıyafeti giyerek, "Dayım şehit düştü, vatan sağ olsun" demesi yürekleri dağladı.

İHA'nın geçtiği haberde şehidin naaşı, okunan duaların ardından ilçedeki Rıdvan Paşa Camii’ne götürüldü. Şehit Gülaştı, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çarşamba Göğceli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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