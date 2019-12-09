Sedanur Güzel cinayetinde son durum nedir?

Sedanur Güzel'in annesi ve babası canlı yayına katıldı. Tutuklu Ahmet'in kardeşi Volkan Bilen telefonla bağlandı. Volkan Bilen, "Bu olaydan dolayı mağdur durumdayız" dedi. Sedanur'un ailesi Ahmet'in ailesinin onların köyden gitmelerini istediklerini söyledi. Sedanur'un annesi, "Acıyı çeken biziz. Köyden biz mi gideceğiz onlar mı?" açıklamasında bulundu. Sedanur’un annesi “Ben onu acılarla büyüttüm, her gece rüyalarıma giriyor” dedi.

Sedanur'un katilleir kim?

Üç kişi için kasten öldürme ve çocuğun nitelikli cinsel istismarından müebbet hapsi istendi. Cinayetin Ahmet B'nin itirafıyla çözüldüğü ortaya çıktı.

DNA EŞLEŞTİ!

Kars Kağızman’a bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolan Sedanur Güzel’in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi.

Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur’un bileklerinde ip izine de rastlandı.

MEĞER İTİRAF ETMİŞ

Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur’u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı. Zanlının ifadesine göre E.B. ile Sedanur’u dere yatağına götürürken diğer zanlı H.U ile karşılaştılar. H.U’ya da kendileriyle birlikte gelmelerini teklif ettiler. H.U. da onlarla birlikte gitti. Çocuğun bileklerini iple bağladılar ve cinsel saldırı sonrası da boğarak öldürdüler. Tutuklu diğer iki zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.

Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olaya ilişkin daha önce küçük kızın komşusu Ertan B. tutuklanmıştı.

SEDANUR GÜZEL'İN OTOPSİSİ

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. Sedanur'un öldürüldüğü kesinleşirken otopsi raporu bekleniyor. İlk bulgular küçük kızın cinsel istismara uğradığı yönündeydi.

ERTAN BOZKURT'UN CİNSEL SAPKINLIĞI

Olayla ilgili olarak Ertan Bozkurt tutuklanmıştı. Ertan Bozkurt da Müge Anlı'nın programına çıkmış ve çelişkili ifadeleri ile kuşku yaratmıştı. Araştırmalar sonunda Ertan Bozkurt'un sahte kimlikle gezdiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı. Cezaevinde tutuklu olan Ertan Bozkurt bir itirafta bulunmazken cep telefonundan porno videoları, facebook hesabından da sapkın eğilimli cinsel paylaşımlar çıkmıştı.

ERTAN B. TUTUKLANDI

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu Ertan B. tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı. Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledildi.

Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.

Ertan B, Kars Cezaevine gönderildi.

ERTAN BOZKURT MÜGE ANLI’YA BAĞLANMIŞ

Sedanur'un kaybolmasında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Ertan Bozkurt aileyle birlikte küçük kızı arama çalışmalarına da katılmış. Hatta Sedanur'un babasına kayıp olduğunu arayıp cep telefonundan o bildirmiş. Şüpheli gözaltına alınmadan önce de Sedanur'u son gören kişi olara ATV'deki Müge Anlı'nın programına bağlandı.

Canlı yayında söylediği yalanlar: Ertan Bozkurt'un canlı yayında verdiği ifadeler kontrol edildiğinde bir çok çelişki ortaya çıktı. En başta da köye geldiği zamanla ilgili. Kurban Bayramı'ndan beri Paslı köyünde olan Ertan Bozkurt yayında ise 2 hafta önce köye geldiğini iddia ediyor. Bozkurt'un en önemli yalanı ise köye gelmeden önce nerede olduğuna dair. Yayında Bilecik'te inşaatta çalıştığını söyledi ancak ancak cezaevinden firari olduğu ortaya çıktı.

Sedanur'un babasını aramış : Ertan Bozkurt Mügen Anlı'nın programında Sedanur'u arama çalışmalarına katıldığını hatta babasını kendisinin aradığını söyledi. İşte küçük kızı son gören kişi olan Ertan Bozkurt'un anlattıkları:

-"Sedanur'u tanımıyorum 2 hafta önce köye geldim Bilecik'te inşaat işinde çalışıyorum. Bayram iznine geldim biraz erik özlediğim için çocuklardan erik istedim. Çocuklar bana üç beş tane getirdi kaç tane çocuk olduğunu göremedim. Erik alıp eve geldim ve ondan sonra bir şey göremedim"

-Bir kaç erik aldıktan sonra 11:30 gibi evime geçtim. Ben saat 4:30-5:00 gibi evdeydim dinleniyordum. Tekrar kapı önüne erik yemeye çıkarken Sedanur' un annesini geldi ve kızımız kayıp gördünüz mü diye sordu. Hep beraber aramaya geldik.

-Sedanur'un babasına telefon açtım kızalarının kayıp olduğunu söyledim. Köy girişinde olduklarını söyledi şaka yaptığımı sandılar. Onlar geldikten sonra beraber aradık.