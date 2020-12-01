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  • Sayıştay Denetçiliği Sınavı sonuçları açıklandı! Sayıştay eleme sınavı sonuç sorgulama ekranı
01 Aralık 2020 Salı 10:11 | Son Güncelleme:

Sayıştay Denetçiliği Sınavı sonuçları açıklandı! Sayıştay eleme sınavı sonuç sorgulama ekranı

Sayıştay Denetçiliği Sınavı sonuçları açıklandı! Sayıştay eleme sınavı sonuç sorgulama ekranı

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına ilişkin sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yapılan açıklamada 01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu...

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına ilişkin sonuçlar açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu...

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SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

<p>Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p

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