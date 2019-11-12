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Sahte hakime elektronik kelepçe

Sahte hakime elektronik kelepçe

Y.E.A., Adana’da 2016’da kendisini hakim olarak tanıtıp sevgili olduğu N.O.’yu ayrılmak istemesi üzerine darp etti.

Soner KAN 

3 YILDIR TEHDİT EDİYORDU

Adana’da 2016’da kendisini hakim olarak tanıtıp sevgili olduğu N.O.’yu ayrılmak istemesi üzerine darp eden Y.E.A., genç kadını 3 yıldır tehdit ediyordu. AKŞAM’ın gündeme getirdiği haber sonrası harekete geçen savcılık Y.E.A.’ya ‘elektronik kelepçe’ takılmasına karar verdi. 

POLİS HER YERDE ARIYOR

Telefonunu kapatan zanlının ortadan kaybolduğu ve polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Bu arada Y.E.A.’nın, 7 yaşındaki kızının annesi olan eşi A.A. ve kayınvalidesine de şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. 

AKŞAM sahte hakimin mağdur ettiği N.O.’yu  dün gündeme getirmişti 


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