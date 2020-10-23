Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu öğrenmek (Rüya tabirleri)

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek rüya tabirleri içerisinde yer alan bilgilere göre sevindirici haberlere, feraha ve huzura, berekete işaret eder. Rüya kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. "Görmek" anlamına gelen rüyalar uykuya daldıktan sonra hızlı göz hareketi (REM) adlı evrede görsel ve işitsel algı ve duygular olarak hissedilir. Rüyada hamile olduğunu görmek de birçok insanın gördüğü rüyalar arasında yer alır. İşte rüyada hamile olduğunu görmenin yorumu...



RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kendini hamile olarak görme; maddi durumların düzeleceğine, makama ve haysiyete işarettir. Kısa bir sürede nakit paraya kavuşacağınıza ve hayırlı bir çocuğa işarettir. Kendini gebe görmek: Mala ve mülke de yorumlanabilir.

RÜYADA BEKAR KIZIN KENDİNİ HAMİLE GÖRMESİ

Rüyada bekar bir kızın kendini hamile görmesi; kısmete işaret eder. Güzel ve kısmetli günlerin yakın olduğuna, iş hayatında başarılı olmaya delalet etmektedir.

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek; rüyayı gören kimse için kazanç ve servet olarak yorumlanır. Kendinizin hamile olduğunu öğrenmeniz, beklediğiniz önemli bir işin gerçekleşeceğini ifade eder. Rüyada hamile olduğunu öğrendiğini görmek, rüya sahibinin mal ve dünyasındaki zenginliktir.

RÜYADA HAMİLE KALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hamile kalmak; bazı tabircilere göre, bu rüyayı gören kişinin karnın büyüklüğü nispetinde mal elde edeceğine rivayet edilmiştir. Rüyada hamile kalmak sevinç ve iyi haberdir. Hamile kalmak rüyası, mutlu, neşeli ve huzurlu günlerin habercisidir. Sevindirici bir haber alacağınıza yorumlanır ve rüya sahibinin yaşantısını mutlu bir şekilde yaşayacağı, mutluluk ve huzur duyacağı sevinçli haberler alacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA KENDİNİ ERKEK ÇOCUĞA HAMİLE GÖRMEK

Rüyada erkek çocuğa hamile olmak; güzel bir haber almaya ya da kazanç sahibi olmaya yorulmaktadır. Rüyada erkek çocuğa hamile olduğunu görmek, kişinin hayatında yaşanacak güzel olaylara işaret etmektedir.

RÜYADA HAMİLE ERKEK GÖRMEK

Rüyada bir erkeğin kendini gebe görmesi; tedirginliğe ve üzüntüye işarettir. Rüyada eğer hamile erkek gördüyseniz gören kimse murad ettiği şeye birtakım güçlükler çektikten sonra kavuşur. Böyle bir rüyayı gören kimse için bu rüya, borca girmek ve zorlukla elde edilecek mala işaret eder.