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  3. Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Raşit Dirik (21) ile arkasındaki Çisil Daşhan (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Raşit Dirik yönetimindeki motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü Dirik yaralanırken, arkasında oturan Çisil Daşhan ise yaşamını yitirdi. Çağırılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Dirik de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA


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