Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı 2020 ne zaman? İşte ilk oruç tarihi...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusu mübarek ayın başlamasına kısa bir süre kala araştırılmaya başladı. Ramazan başlangıç tarihi Şaban ayının sonlarına yaklaştığımız şu dönemlerde araştırılıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında bolca ibadet ve dua ederiz. Bu mübarek ayda sofralarımız bereketlenir, evlerimiz şenlenir. Peki, 2020 Ramazan orucu ne zaman başlıyor? İşte ilk oruç tarihi...



RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2020

11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu Cuma gününe denk gelecek. 19 Mayıs Salı günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü, 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan Bayramının 1. günü olarak kutlanacak.

RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükafatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi”

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar”.

“Size Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. O ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincire vurulur. O ayda Allah’ın bir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan Allah’ın rahmetinden mahrum kalır

“Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar ile cinlerin azgınları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiçbiri açılmaz. Cennet açılır ve onlardan hiçbiri kapanmaz. Bir münadi şöyle seslenir: Ey hayırlı işler yapmak isteyen kimse! Bu isteğini yerine getir, hayırlı işler yap. Ey kötü işler yapmak isteyen insan! Bu istediğinden vazgeç. Allah Ramazan ayında birçok insanı cehennemden azat eder. Bu durum Ramazan’ın her gecesinde devam eder. Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.”

Ramazan ayı otuz günlük bir programdır. Günlük program sahurla başlar. Mü’min sahura kalkarak programa kaydını yaptırmış olur. Ramazan mektebinin programı çok geniştir. Programda namaz vardır, kıyam vardır, kıraat vardır, teheccüd vardır, nafile vardır, infak vardır, teravih vardır, kadir vardır, Kur’an vardır, mukabele vardır, ilim vardır, irfan vardır, itikaf vardı, ibadet vardır, iyilik vardır, güzellik vardır, tövbe vardır, hürriyet vardır, terbiye vardır, arınma vardır, korunma vardır, orucun neşesi bayram vardır.

Ramazan mektebinin programı bizzat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla başlayıp iftarla son bulan bu programa teravih, Hz. Peygamber tarafından eklenmiştir.

Peygamberimiz, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğünü belirtip şöyle buyurdular: “Allah size bu ayda Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini, Teravih namazını sünnet kıldım. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah’tan umarak orucunu tutar, namazlarını kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlardan kurtulur”