Ramazan ayında oruçluyken spor yapılabilir mi?

Ramazan da spor yapılabilir mi? sorusu son günlerde çok araştırılıyor. Ramazan da insanlar hem spor yapıp hem de aç kaldıkları için kendilerine ciddi bir program yapmalıdırlar. Ramazan ayında yapılan sporun amacı ilerlemek değil bulunulan durumun kaybedilmemesidir. Uzun süreli olmayan antrenmanlar yapılabileceği söylenmektedir. İnsanlar sağlıkları için ramazan ayında yaptıkları spora çok dikkat etmelidir.

RAMAZAN'DA SPOR YAPILABİLİR Mİ?

Ramazan ayında, sporcuların oruç ibadetini gerçekleştirdikleri zamanlarda beslenme ve antrenman rutinlerini ciddi bir şekilde planlamaları gerekiyor.

Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Uçar, düzenli spor yapanlara amacın bu dönemde ilerlemek değil, var olanı korumak olduğunu söyleyerek Ramazan için tavsiyelerde bulundu.

“Ramazan’da spora ara verilmemeli. Bu dönemde spor yapmayı bırakanların, genel fizik ve kondisyonunda yüzde 30- 40'a varan kayıplar yaşanıyor. Oruçlu olduğunuzda yaptığınız antrenmanın süresini, kullandığınız ağırlıkları, set sayılarını azaltma veya dinlenme aralıklarınızı artırma yollarını seçerek sporunuzu ihmal etmeyiniz.”

- “Çok uzun süreli olmayan antrenmanlar yapılabilir”

Ramazan ayında iki öğün arasında uzun saatler olduğunu belirten Dr. Uçar, spor yapanlara iftar sonrası kısa süreli bir antrenman yapılmasını öneriyor.

“İftar biraz geç saate denk geldiği için öncesinde antrenman yapmayı planlayabilirsiniz. Bunun için ilk birkaç gün metabolizmanızın açlığa adapte olmasını bekleyin ve kendinizi iftar öncesinde antrenman yapabilecek kadar enerjik hissettiğiniz günden itibaren yapmaya başlayın. Aksi takdirde kan şekeriniz iyice düşecek ve göz kararması, bayılma veya ciddi sayılabilecek sağlık sorunlarınız varsa daha da ciddi sonuçlar doğuracak problemleriniz olabilecektir. Ayrıca, oruç tuttuğunuz günde harcadığınız enerji ile normal günde harcadığınız enerji farklıdır.”

-RAMAZAN'DA SPOR NASIL YAPILMALI?

Ramazan'da spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanıyor: