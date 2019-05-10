Ramazan ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Ramazan'ın ilk 10 günü çekilecek tesbihler
‘Ramazan da çekilecek tesbihler nelerdir?’ sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı çok mübarek bir aydır. Ramazan ayında birçok ibadet yapılmaktadır. Bu ayı dua ve zikir ile geçirmekte oldukça önemlidir. Birçok tesbih ve zikir bulunmaktadır. Peki, Ramazan da çekilecek tesbihler nelerdir? İşte detaylar...
Ramazan'da çekilecek tesbihler nelerdir? sorusu son günlerde merak ediliyor. Ramazan ayında çekilen tesbihler günlere göre de değişebiliyor. Ayrıca çekilen tesbihlerin sayısı da önemlidir. Çekilen tesbihlere örnek olarak, Ya Erhamerrahimin, Ya Gaffarez Zünüb, Ya Atikarrikab, Allah gibi örnekler verilebilir. Çekilen bu tesbihlerin anlamları farklılık göstermektedir. Detaylar haberimizde...
RAMAZAN’DA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?
- Ramazan'ın 1 ila 10. günleri arasında; Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi) tesbihi çekilir.
- Ramazan'ın 11 ila 20. günleri arasında; Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilir.
- Ramazan'ın 21 ila 30. günleri arasında; Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilir.
- Pazartesi günleri bin defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym tesbihi çekilir.
- Salı günleri yüz defa Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül salavatı çekilir.
- Çarşamba günleri bin defa Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh istiğfarı çekilir.
- Perşembe günleri bin defa Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym tesbihi çekilir.
- Cuma günleri bin defa Allah tesbihi çekilir.
- Cumartesi günleri bin defa La İlahe İllallah kelime- i tevhidi çekilir.
- Pazar günleri bin defa Ya hayyü ya kayyüm tesbihi çekilir.
- Her gün, günde yüz defa La İlahe İllallah tesbihi çekilir.
- Her gün, günde yüz defa Estagfirullahel el azim (Ey yüze Allah’ım senden af diliyoruz) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde yüz defa Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber (Sen bütün eksik ve kusurlardan münezzehsin. Bütün hamdü senalar sanadır) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde yüz defa Allahummerham ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde yüz defa Allahummağfir ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammedi affeyle) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde otuz üç defa Hasbunallahu ve nimel vekil (Allah bana yeter, O ne güzel vekildir) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde on bir defa Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’ fu anna (Allah’ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde on bir defa Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin (Rabbim affet ve merhamet et, sen affedenlerin en hayırlısısın) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde on bir defa Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam (Allah’ım dünya üzerindeki bütün insanların kalbini iman ve İslam’ a aç) tesbihi çekilir.
- Her gün, günde on bir defa Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik (Allah’ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et) tesbihi çekilir.