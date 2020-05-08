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  3. Polisten nefes kesen operasyon! Milyonlarcası ele geçirildi

Polisten nefes kesen operasyon! Milyonlarcası ele geçirildi

Polisten nefes kesen operasyon! Milyonlarcası ele geçirildi

KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu şüphe üzerine kent merkezi girişinde durdurdu. Emniyet otoparkına çekilen kamyonda arama yapan polis, karton bardak kolilerinin arasına gizlenmiş, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 590 koli ve 29 bin 500 kutu içerisinde 5 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, operasyon anı ise drone ile anbean görüntülendi.


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