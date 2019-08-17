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Kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı

Kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı

Samsun’un Alaçam ilçesinde kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı.

Olay, Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu ile kavga ettiğini söyleyen kadın telefonla polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede giden Hasan Basri Mevlütoğlu, Ali Cemal Havalıoğlu ve Özcan Yüce isimli polis memurları evin önünde kadınla görüştü. Yaptıkları görüşmede kadının oğlunun intihar edebileceğini söylemesi üzerine 3 katlı binanın birinci ve ikinci katında arama yapan polis ekipleri üçüncü kata çıktıklarında  Erdal Ö. isimli şahsı merdiven boşluğunda asılı olarak buldu. Önce nabzını kontrol eden polis memurları ipi keserek şahsı yere indirerek 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Erdal Ö.'nün daha önce de 3 sefer intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

 

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