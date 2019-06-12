12 Haziran 2019 Çarşamba 15:24 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
Pendik, Tuzla, Kartal'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Pendik'te caddeler su altında kaldı. Bir anaokulunda mahsur kalan çocuklar için tahliye çalışması başlatıldı.
Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.
(DHA)