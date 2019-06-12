Pendik, Tuzla, Kartal'da sağanak etkili oldu

Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

(DHA)