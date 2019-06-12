  • $5,7839
  • 6,5529
  • 247.729
  • 93.001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:24 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:52

Pendik, Tuzla, Kartal'da sağanak etkili oldu

Pendik, Tuzla, Kartal'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Pendik'te caddeler su altında kaldı. Bir anaokulunda mahsur kalan çocuklar için tahliye çalışması başlatıldı.

Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

(DHA)

Türk Pilotların F-35 Eğitimleri Durduruldu

<p>Çorum´un Laçin ilçesinde oluşan hortum çok sayıda eve ve ahıra zarar verdi. Narlı Köyü’nde dün ak

Çorum´da Hortum Evlere Zarar Verdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ESA'dan asteroit uyarısı

THY'nin pilot ilanına yoğun ilgi! Kimlerin pilot olamayacağı açıklandı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.