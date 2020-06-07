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  3. Patara'da 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu
07 Haziran 2020 Pazar 10:42 | Son Güncelleme:

Patara'da 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu

Patara'da 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki tiyatro sondaj çalışmalarında, 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'ndeki çalışmalar, aralıksız sürdürülüyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında, bir antik buluntu daha gün yüzüne çıkarıldı. Patara Antik Tiyatrosu sondaj çalışmalarında, antik dönemlere ait 1,3 santim çapında yüzük taşı bulundu. Yüzük taşıyla ilgili detaylı bilginin ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

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