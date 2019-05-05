Parfüm ve kolonya orucu bozar mı? Diyanet'ten parfüm ve kolonya açıklaması

Parfüm ve kolonya orucu bozar mı? sorusu vatandaşları meraklandırıyor. Mide ile doğrudan bağlantısı olmayan parfüm ve kolonyanın kullanımı orucu bozmaz. Ancak her iki ürünün kullanımına da dikkat edilmelidir. Ürünlerin kullanımı sırasında ağza gelmemesine özen gösterilmelidir. Eğer ki iki üründe ağıza değerse oruç bozulmuş olur. Tüm detaylar haberimizde...

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgâr yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI

Parfümdekine benzer bir durum ile koklanabilen şeylerin orucu bozmaması kaidesi ile kolonya da orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, özellikle yüze sürülen kolonyada dikkatli olup, ağıza kaçmasını önlemek. Eğer ki kolonya tadı ağızda hissedilir ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.