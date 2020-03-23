Otobüsteki enişteye kanlı pusu! Önce tüfekle ateş açtı, sonra dipçikle dövdü

Ayağından yaralanan M.A., kaçmak için otobüsten indiğinde İ.A. da ateş etmeye devam etti. Fişeği biten saldırgan hızını alamayarak tüfeğin dipçiyle eniştesinin başına vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan M.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İ.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA