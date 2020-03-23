Otobüsteki enişteye kanlı pusu! Önce tüfekle ateş açtı, sonra dipçikle dövdü
Diyarbakır'da dün özel halk otobüsünü durduran İ.A., içinde yolcu olarak bulunan husumetli eniştesi M.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı.
Ayağından yaralanan M.A., kaçmak için otobüsten indiğinde İ.A. da ateş etmeye devam etti. Fişeği biten saldırgan hızını alamayarak tüfeğin dipçiyle eniştesinin başına vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan M.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İ.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
DHA