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13 Haziran 2019 Perşembe 16:14 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:28

Oto galericide alacak verecek tartışması kanlı bitti

Oto galericide alacak verecek tartışması kanlı bitti

Kayseri'de oto galerici Ahmet K. (42), otomobil sattığı müşterisi Tufan Dinçer'i (44), alacak meselesinden çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı da olan Ahmet K. ile kafeterya işletmecisi Tufan Dinçer arasında, otomobil satışından kaynaklı alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K., belinden çıkardığı tabanca ile Dinçer'e ateş etti. K., ağır yaralanan Dinçer'i, aracına bindirerek Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tufan Dinçer'i acil servise bırakan Ahmet K., kaçtı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dinçer, kurtarılamadı. Polis, kaçan Ahmet K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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