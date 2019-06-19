Osmanlı padişahlarının yaptıkları kısa süreli gezintiler için kullanılan ifade hangisidir? 19 Haziran Milyoner Sorusu
Osmanlı padişahlarının yaptıkları kısa süreli gezintiler için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Osmanlı padişahlarının yaptıkları kısa süreli gezintiler için kullanılan ifade hangisidir? Ekranların sevilen yarışma prgoramı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 19 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Osmanlı padişahlarının yaptıkları kısa süreli gezintiler için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Osmanlı padişahlarının yaptıkları kısa süreli gezintiler için kullanılan ifade hangisidir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 19 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: İniş
B: Biniş
C: Geçiş
D: Görüş
Doğru Cevap: Görüş