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  3. Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu
11 Haziran 2020 Perşembe 15:12 | Son Güncelleme:

Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Beşiktaş'ta Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı.

Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi. Anıtlar kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.

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