Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi. Anıtlar kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.