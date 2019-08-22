Orjinal başlığı yaklaşık 70 kelimeden oluşan 'Robinson Crusoe' adlı roman kim tarafından yazılmıştır? Güven Bana sorusu Orjinal başlığı yaklaşık 70 kelimeden oluşan 'Robinson Crusoe' adlı roman kim tarafından yazılmıştır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Lewis Carroll

B: Ernest Hemingway

C: John Steinbeck

D: Daniel Defoe

Doğru cevap: Daniel Defoe