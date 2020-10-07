Ordu'da şaşkına çeviren olay: Sürdüğü kolonya ehliyetinden etti

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan Mehmet Karataş isimli sürücüye alkol testi yapıldı. Test sonucunda 0,27 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konularak para cezası uygulandı. Alkol kullanmadığını öne süren Karataş, alkollü çıkmasının nedeninin koronavirüsten korunmak için yüzünü kolonya ile dezenfekte etmesi olduğunu söyledi.

"KANIMDA ALKOL ÇIKMADI"

DHA'da yer alan habere göre, hastanede yapılan test sonuçlarında kan değerlerinde alkol çıkmadığını belirten sürücü, konuyu yargıya taşıdığını belirtti.

Kan tahlili için 95 dakika içerisinde tahlil olması gerektiği için mahkemeye yaptığı başvurusu reddedilen Karataş, "Cihazın arızalı olabileceğini, çalışmış olduğum birimdeki insanlara sorularak alkol kullanıp kullanılmadığımın tespit edilebileceğini ifade ettim ancak bunlar da kabul görmedi. Eğer benim haklı olduğum kabul edilirse, ödemiş olduğum cezayı geri almak istiyorum" dedi.

"KOLONYA KULLANSAK DENETİMDE, ÜFLEMEDE TAKILIYORUZ"

Alkollü çıkması sonrası kesilen cezayı ödediğini belirten Mehmet Karataş, şunları söyledi:

"Bölgemizde fındık hasadı yapıldı. Şoför olmadan bahçeme gidemedim. Eşim hastanede çalışıyordu, onu işe getirip götürüyordum ancak bu süreçte sıkıntı yaşadık. Ya bir yakınımızı çağırıyorduk ya da yoldan geçen birinden rica ediyorduk. Kolonya kullanmasak pandemi var, kullansak denetimde, üflemede takılıyoruz, ehliyetimiz alınıyor. Seyir halindeyken yüzünüze kolonya sürmeyin. Alkolmetreye üflemeden önce yüzünüzü yıkayın"