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12 Eylül 2020 Cumartesi 02:19 | Son Güncelleme:

Önce bıçaklayıp sonra dövdüler! Son nefes

Önce bıçaklayıp sonra dövdüler! Son nefes
DHA-İHA

Kız meselesi yüzünden tartıştığı kişilerin tuzağına düşen genç, yaralı halde sığındığı markette can verdi.

İstanbul Beylikdüzü’nde Berat Çerman (19) ile arkadaşı Faruk U., 16 Ağustos akşamı daha önceden kız meselesi yüzünden tartıştıkları Adem P. (17) ve yanındakilerle bir parkta buluştu. Konuşma sırasında olay yerine söz konusu kızlar da geldi. Adem P., Çerman ve arkadaşına bıçakla saldırdı. Faruk U. yaralı halde kaçmayı başarırken, bıçaklanan Çerman ise magandalar tarafından dakikalarca darp edildi.

BUNU YAPAN TEK DEĞİL!

Talihsiz genç, sürünerek sığındığı markette son nefesini verdi. Acılı baba Ramazan Çerman, cinayetin ardından 1 kişinin tutuklandığını ancak oğlunu tekmeleyerek yere yatıran kişilerin serbest kaldığını belirterek şöyle dedi: “Ölüme sebebiyet verenler dışarıda. Onlar da bunun hesabını vermeli.” 

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