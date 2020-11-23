23 Kasım 2020 Pazartesi 13:02 | Son Güncelleme:
Öğretmenler Günü resimleri: En güzel, farklı, anlamlı, kolay 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama resimleri ve resimli mesajları...
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Ülkemizde 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bu hafta online eğitime başlanması nedeni ile öğretmenler, öğrencilerinden ayrı buruk bir Öğretmenler Günü geçirecek. Öğretmenine hediye veremeyenler ise en güzel resimlerle öğretmeninin özel gününü kutlamak istiyor. İşte en güzel Öğretmenler Günü resimleri sizlerle...
24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım sona eriyor. Bu sene öğretmenler için buruk bir Öğretmenler Günü olacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime başlanması ile öğretmenler bu özel gününü öğrencilerinden ayrı bir şekilde geçirecek. Öğrenciler, öğretmenlerinin gününü en güzel Öğretmenler Günü resimleri ile kutlamak istiyor. Kimileri kendi yaptığı resmi öğretmenine göndermek istiyor, kimileri ise internette bulduğu görseller ile öğretmeninin özel gününü kutlamak istiyor. İşte en güzel, farklı, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama resimleri...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLERİ