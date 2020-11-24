En güzel, farklı el yapımı, Öğretmenler Günü hediye fikirleri: Öğretmenler Günü hediyesi burada!
Öğretmenler Günü hediyesi yapmak isteyen öğrenciler, bugüne özel el yapımı en güzel ve farklı içeriklere göz atıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm Türkiye'de coşku ile kutlanıyor. Bu anlamı ve kutlu güne özel Öğretmenler Günü hediyesi fikirlerine talep artıyor. Üzerimizde sonsuz emekleri bulunan öğretmenlerimize özel, en güzel, farklı el yapımı, Öğretmenler Günü hediye fikirleri sizlerle...
Öğretmenler Günü hediyesi bugün gündemde yer alan konulardan oldu. Ülkemizde her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk kez 1981 yılından etkinliklerle idrak edilmeye başlanmıştır. Yeni nesilleri yetiştiren ve onları topluma kazandıran eğitimcilerimize en güzel, farklı el yapımı, Öğretmenler Günü hediye fikirleri yakından takip ediliyor. Erkek ve kadın öğretmenlerimiz için anlamı Öğretmenler Günü hediyesi...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ
Kadın öğretmene alınabilecek hediyeler
Çanta, en güzel çiçeklerden bir buket, fular, parfüm, kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık, kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık, "Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere ise bere
Erkek öğretmene alınabilecek hediyeler
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler, klasik öğretmen sözleri kupa bardak, öğretmene özel hediye sepeti, fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu, kravat, kol saati
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.