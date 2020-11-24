En güzel, farklı el yapımı, Öğretmenler Günü hediye fikirleri: Öğretmenler Günü hediyesi burada!

Öğretmenler Günü hediyesi bugün gündemde yer alan konulardan oldu. Ülkemizde her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk kez 1981 yılından etkinliklerle idrak edilmeye başlanmıştır. Yeni nesilleri yetiştiren ve onları topluma kazandıran eğitimcilerimize en güzel, farklı el yapımı, Öğretmenler Günü hediye fikirleri yakından takip ediliyor. Erkek ve kadın öğretmenlerimiz için anlamı Öğretmenler Günü hediyesi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ

Kadın öğretmene alınabilecek hediyeler



Çanta, en güzel çiçeklerden bir buket, fular, parfüm, kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık, kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık, "Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere ise bere

Erkek öğretmene alınabilecek hediyeler



Öğretmenlere özel mesajlı kahveler, klasik öğretmen sözleri kupa bardak, öğretmene özel hediye sepeti, fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu, kravat, kol saati

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri sizlerle: 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk'ün sözleri ve resimleri burada...

Duygusal Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2020! Kısa, güzel, teşekkürlü, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları!

Öğretmenler Günü resimleri 2020 | En güzel, farklı, anlamlı, kolay 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama resimleri ve duygusal resimli mesajları sizlerle