Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, duygusal 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri gündemde yer alan konulardan oldu. Yeni nesilleri yetiştiren ve tecrübelerini öğrencilerine aktaran Öğretmenler Günü ülkemizde idrak edilecek. Bu mutlu ve özel günde öğrenciler koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan onlara Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri atarak günlerini anlamlı hale getirecek. Sosyal medya ya da mesaj yoluyla en güzel, anlamlı, kısa, duygusal 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri paylaşılacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim. Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur. (Addison) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Nice öğretmenler günlerine.

Anne baba ne kadar kutsalsa Öğretmende o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun…

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!