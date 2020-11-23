Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri burada! İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri ve resimleri..

24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri ve resimleri gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım sona eriyor. Öğrenciler bu sene öğretmenlerinin bu özel gününü uzaktan kutlayabilecek. Milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından Öğretmenler Günü ile ilgili yazı, resim ve söz paylaşacak. Öğretmenler Günü'nde en çok yapılan paylaşımlar arasnda Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri yer alıyor. İşte en güzel Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri burada...

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

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Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

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Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.