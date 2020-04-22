Öğrenciler, evlerinden 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilip, eğitimin uzaktan devam etmesi nedeniyle öğrenciler günlerini evde geçiriyor. Normal zamanlarda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı okullarındaki törenlerle kutlayan öğrenciler, bayramın 100’üncü yılını bu sene evlerinde kutlayacak. İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı İlkokulu öğretmenleri de, öğrencilere 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için bir proje gerçekleştirdi. Anaokulundan 4’üncü sınıfa toplamda 600 öğrenci, evlerinde kostümlerini giyip, bayraklarını ellerine alarak 23 Nisan temalı videolar çekti. Bazı öğrenciler Türk ve yabancı sanatçıları ve ünlü tabloları canlandırırken, bazıları da 23 Nisan şiirleri okudu. Öğrenciler, Mona Lisa’dan Nostradamus’a, Frida Kahlo’dan Dali’ye birçok ünlü kişi ve tablonun canlandırmasını yaptı. 23 Nisan’a özel evlerinden resimler yapan miniklerin ortaya çıkardığı resimler birleştirilerek video şeklinde bir sergi oluşturuldu. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar ilgi gördü.

‘VELİLERİMİZ DE BÜYÜK EMEK VERDİ’

Okul müdürü Ahmet Özortakçı, Koronavirüs salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim sisteminde tüm öğretmenlerin aktif bir şekilde çalıştığını söyleyerek, '100’üncü yıl anısına tüm sınıflarımız birer video hazırladı. Bu videolar velilerimizin de büyük emekleriyle ortaya çıktı. Her biri çocuğunu hazırladı, öğretmenlerin verdiği metinleri ezberletti. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle, bir de şarkı bestelediler. Sağlık çalışanlarına teşekkür videosu hazırladık. Tüm öğretmenlerimiz EBA’yı kullanıp canlı dersler verip, ödevleri takip ediyor. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.