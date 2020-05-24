Öğle namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Öğle namazı kılınışı ve vakitleri haberimizde...

Öğle namazı kılınışı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konu hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı öğle namazı vakitlerini resmi sitesinden yayınladı. Vatandaşlar, “Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet öğle namazı kılınışı ve vakitleri nedir?” sorularının yanıtını merak ediyor. Kuran-ı Kerim’de Nisa Suresi’nde "Şüphesiz namaz, müminlere, vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır." buyrulur. Öğle namazı 4+4+2 olarak toplamda 10 rekattır. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğlen namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat Farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKATLIK İLK SÜNNETİ

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının ilk sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

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ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü okunur.

Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 3.REKAT

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

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ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 4.REKAT

4.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKATLIK FARZI

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının farzına başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekatlık farzını kılmaya.’’

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü okunur.

Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 3.REKAT

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 4.REKAT

4.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

ÖĞLE NAMAZININ 2 REKATLIK SON SÜNNETİ

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının son sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının iki rekatlık son sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.