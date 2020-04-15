Ödüllü gazeteci katil oldu

Cebinden çıkarıp savurduğu çakı Berattin Ç.’nin boğazına geldi. Yaralı şahıs öldü. Kalkan da polise teslim oldu. Maktulle daha önceden davalık olduklarını söyleyen Ersin Kalkan, tutuklandı.

TİCARETE ATILMIŞTI



Akşam, Hürriyet, Sabah gibi gazetelerde çalıştıktan sonra emekli olan Kalkan, ticarete atılmıştı. Gazeteciler Cemiyeti, Kalkan’a ‘En İyi Röportaj, Araştırma ve Haber’ dallarında ödüller vermişti.

DHA - İHA