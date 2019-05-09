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  3. Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Niyet etmeden oruç tutulur mu" Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu"

'Niyet etmeden oruç tutulur mu?' sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan biri de niyet etmektir. Her ibadette olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet etmek zorunludur. Fakat birçok kişi niyet etmeyi unutmaktadır. Niyet birçok şekilde edilebilmektedir. Peki, niyet etmeden oruç tutulur mu? Merak edilen her şey haberimizin detaylarında...

'Niyet etmeden oruç tutulur mu?' sorusunun cevabı araştırılan konuların başında yer almaktadır. Niyet etmek orucun farzlarından birisidir. Gece niyet etmeyi unutan kişi de en geç öğle vaktine kadar niyetini etmek zorundadır. Ayrıca sahura kalkan kişi niyet etmiş durumundadır. Ancak sahura kalkıp oruç tutup tutmayacağı belli olmayan kişi de öğle vaktine kadar niyetini etmelidir. Peki, kişi niyet etmese de orucu kabul olur mu? 

Niyet etmeden oruç tutunca oruç kabul olur mu?

Oruç tutarken niyet etmek orucun farzlarındandır. Ancak Zamanı belli olan ramazan, nezir, adak gibi oruçlara geceden niyet etmek şart olmadığı için gece niyet etmeyi unutan kimse öğlen vaktine kadar niyet edebilir.

Ancak buna rağmen niyeti öğleden sonraya bırakır veya unutursa niyetin vakti geçtiği için orucu olmaz.

Ramazan ayı oruç ayı olduğundan sahura kalkan kimseler için sahura kalkmakta kalben niyet olarak kabul edilir. Sahura kalkan kimse oruca niyet etmeyi unutsa da orucu geçerli olur. İmamı şarani Hz. görüşü bu yöndedir.

Ancak sahura kalkmayan veya uyuyakalan kimseler sabah öğleye kadar niyet yapmaz iseler oruçları geçerli olmaz. Bu kimseler için niyet etmek şarttır.

Aynı şekilde sahura kalktığı halde ertesi gün oruç tutup tutmayacağı belli olmayan kimsenin sabahleyin öğlene kadar bu niyetini kesinleştirmesi ve oruç tutacak ise mutlaka niyet etmesi gereklidir. Şüphede olan kimsenin sahura kalkması bir niyet olarak kabul edilmez.

 


 

 

 

 

 

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