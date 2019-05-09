Nikotin bandı orucu bozar mı? İşte Diyanet'in nikotin bandı açıklaması

Nikotin bandının orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışan birçok madde bulunmaktadır. Nikotin bandı da bu maddelerden birisidir. Bu maddelerde dikkat edilmesi gereken cildin emişi, çok az ve yavaş olmalıdır. Nikotin bandı sigarayı bırakmak isteyen kişiler tarafından kullanılmaktadır. Nikotin bandı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI...

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).







