Mustafa Kutlu Kütüphanesi hizmete açıldı

Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde 16 Nisan 2011'de açılan "Aydos Kütüphanesi", yenilenmiş haliyle Mustafa Kutlu Kütüphanesi olarak kitapseverlerle buluştu.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla açılışı yapılan kütüphanede, yaklaşık 30 bin kitap okurların hizmetine sunuluyor.Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, gelecekte küresel anlamda sözü dinlenen bir ülke olmak ve mazlumlara yardım etmek adına çok okumak, araştırmak ve sorgulama yapmak gerektiğini söyledi.Bu anlamda ilçe olarak kütüphanelere önem verdiklerini dile getiren Keskin, "Asım'ın nesline yakışır mekanları yapmak bizim önceliklerimizin başında geliyor. Evet, internetle, arama motoruyla birçok bilgiye erişebilsek de bunlarla alim olunabileceğini düşünmüyoruz. Kitabın kokusunun sindiği mekanlar, eli kitap ve kalem tutan gençler görmek bizim en büyük arzumuz. Bu nedenle Mustafa Kutlu Kütüphanesi'ni başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Keskin, kütüphaneden aynı anda 75 kişinin istifade edebileceğini belirterek, şöyle devam etti:"Haftanın her günü 09.00 ile 20.00 arası hizmet vermekle birlikte üyelik ve ödünç sistemi bulunuyor. Türk edebiyatımızın yaşayan efsanelerinden biri olan Mustafa Kutlu adını kütüphanemize verirken amacımız bu kütüphanenin içinden Mustafa Kutlu gibi isimlerin çıkmasıdır. Bizim mayamız öyle sağlamdır ki, bu medeniyeti oluşturan nice Sultan Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler, Necip Fazıllar, Sezai Karakoçlar, İsmet Özeller inanıyorum ki bu kütüphanenin içinden çıkacaktır. Biz gençliğimize sonuna kadar güveniyoruz."

"İLÇEMİZİ KÜLTÜR SANATIN ŞEHRİ YAPACAĞIZ"

İlçede son 10 yılda büyük aşama katettiklerine vurgu yapan Hüseyin Keskin, "İlçemizin kitap sayısı 2 bin 500'den 150 bine ulaştı. Bugün Sultanbeyli artık dışa göç veren değil, içe göç alan bir yerleşim yeri oldu. Bizim davamız öyle bir davadır ki Mohaç'ta, Niğbolu'da şehadet şerbetini sabırsızca içmek isteyen ecdadımızın torunlarına layık olma davasıdır. Allah'ın takdiriyle Sultanbeyli'de sadece bu kütüphaneyle kalmayacağız, kadim medeniyetimizin izinden yürüyerek ilçemizi kültür ve sanatın şehri yapacağız." diye konuştu.

Keskin, ilçede bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"2009'da 321 olan ulaşım sefer sayımız 2018'de 2 bin 190'u bulmuştur. 400 yataklı devlet hastanemiz, Ahmet Keleş, Battal Gazi, Ali-Mehmet Ceylan Aile Merkezlerimiz hayata geçen diğer sağlık yatırımlarımızdır. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin çalışmalarını da yeni dönemde inşallah tamamlayacağız. Son 9 senede ilçemize 37 okul, 7 spor salonu kazandırdık. Merkez Cami projesinde 450 kişi olan cami kapasitemiz, bin 100 kişiye çıkartıldı. 4 katlı 317 araçlık otopark ile de kent merkezinin park ihtiyacına cevap verdik. Gençlik, Mecidiye, Yunus Emre, Abdurrahmangazi, Hasanpaşa, Kubbe Caddesi, Adil Mahallesi meydanlarını kullanıma sunduk. Ayrıca kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz bilim ve teknoloji merkezimizde çocuklarımız bilim ve sanatla buluşuyorlar. Bilim merkezimizde bilim ünitesi, maker atölyesi gibi alanlar var. Gençlerimize burada robotik kodlamayla ilgili eğitimler verilecek. Hayata geçirdiğimiz katık atık aktarma merkeziyle evsel atıklar haftada bir toplanırken 2015'ten itibaren evsel atıkların her gün toplanmasını sağladık. 2018'de asfalt oranımızın yüzde 99 seviyesine ulaşması, Hamidiye Deresi'nin ıslah çalışmalarının tamamlanmış olması ve Naldöken, Uzundere, Karanlık Dere'nin de ıslah çalışmaları sona yaklaştı.Kültürel çalışmalar kapsamında ise Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezimiz, Sultanbeyli Gençlik Merkezimiz, İstanbulensis Gençlik Merkezimiz, Hasanpaşa Gençlik Merkezimiz, Adil Mahallesi, Fatih ve İstanbul gençlik merkezlerimiz hizmettedir. Ayrıca Aydos, İstanbulensis, Hamidiye Halk, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank, Hasan Hüsnü Paşa kütüphanelerini ilçemize kazandırdık. İki okuma evimizle de gençlerimizin ders çalışabilecekleri sosyal ortamlar oluşturduk."

"SULTANBEYLİ BİR EĞİTİM CENNETİ OLACAK"

Seçimlerden sonra yapılması planlanan projelere değinen Keskin, "Sultanbeyli, akıllı şehircilik uygulamalarıyla yaşam kalitesini artıracak. Yenidoğan, Devlet Hastanesi, Çeşme Durağı arasında yeni metro hattını ilçemize kazandırarak ulaşım sorununu köklü bir şekilde çözmeye devam edeceğiz. İlçemize 10 yılda kazandırdığımız 52 parkın yeni sıra yeşilliğin ağırlıklı olduğu rekreasyon ve yeni çocuk oyun alanlarını kazandıracağız. Aydos Tepesi ve Teferrüc Tepe'ye mesire alanlarını kazandıracağız. Macera parkları, seyir terasları, oba kütüphaneleri, gençlik ve izcilik kampları gibi birçok sosyal alanın yer alacağı proje ilçemize nefes katacak. Halkımıza spor yapmak için alanlar oluşturacağız. Gölet Parkı, Aydos Sosyal Tesisi ve Yeni Mesire alanlarının yanında Sultanbeyli, Millet Bahçesi ve Memleket Kıraathanesi'ne de sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Keskin, ilçede gençlerin eğitim faaliyetlerini daha iyi sürdürebilmesi adına eğitim kampüsleri de oluşturacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik çalışmalarını tamamladığımız üniversitemiz ilçemize hızla kazandırılacak ve inovasyon merkezimizle Sultanbeyli eğitim cenneti olacak. Yeni okuma evleri kuracak ve 24 saat hizmet veren 50 bin kitabın yer alacağı ve ücretsiz ikramların yapılacağı şehir kütüphanesi de ilçemizde boy gösterecek. Yeni planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de beden ve ruh sağlığı gibi konularda hizmet verilerek, engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına daha fazla katılması sağlanacak. Kadınlar için de Aile Akademimiz hizmet verecek. İlçemize sanat müzesi de kurulacak. Aşık Veysel Kültür Sanat Evi'ni ilçemize kazandıracağız. Ruhumuza dokunan şarkıların mimarı Barış Manço'nun adını vereceğimiz Barış Manço Müzik Evi ilçemizin yeni sanatçılarını çıkmasına vesile olacak. Ayrıca öğretmenlerimiz için Eğitimciler Lokali, gençler için Geleceğin Meslekleri Merkezi'ni ve komşuluk kültürünü canlı tutmak için Komşuhaneleri hayata geçireceğiz."

"HİÇBİR ZAMAN KİTAPLARIN YETİM KALMASINI ARZU ETMEM"

Rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamayan yazar Mustafa Kutlu ise gönderdiği görüntülü mesajında, kitapların yurdunun kütüphane olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman kitapların yetim kalmasını arzu etmem. Onların da yurdu yuvası kütüphanelerdir. Sayın Hüseyin Keskin, bu kütüphaneyi ihya ederek, ardında sadaka-i cariye bıraktı. Hayra hizmet edenlere selam olsun. Adımı bu kütüphaneye veren kıymetli heyete teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden itibaren bu kütüphanede okuyan, yazan, tefekkür eden insanlar, bilhassa gençlerden istirhamım olacaktır, Sayın Başkanı hayırla yad etsinler." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim bünyesinde, Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) sistemini kullanan ilk kütüphane olan Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nde, ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması olan Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'yle çalışılıyor. Raf, tasarım ve oturma mekanlarının yeniden dekore edildiği kütüphanede ayrıca okul öncesi çocukların kullanabileceği özel bir bölümün yanı sıra, gençlerin rahatça kitap okuyup, ders çalışabileceği alanlar da yer alıyor.

(AA)