Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler neler? İşte Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler..

Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? merak ediliyor. Bugün Mevlid Kandili. Mevlid 'doğum zamanı' demektir. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandili gecesinde dilekler geri çevrilmez. Bugünün ibadetle geçirilmesi önerilir. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili'ni gereği gibi istifade etmek isteyen müslümanlar çekilecek tesbihleri ve zikirleri araştırılıyor. İşte bugün Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler..

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.



MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Mevlid Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

MEVLİD KANDİLİ SELATEN NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak dua edilirse, Cenab-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salat-ı Münciye'nin 1000, Salat-ı nariye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır. "salat-ı nariye", ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır. Bu kitatapları yazanların, kitaplarının satışını artırmak için, bunu şu kadar okuyan şöyle olur, gibi ümit verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak diyebiliriz ki,"salat-ı nariye ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, bilinmeyen bir insanın bir araya getirdiği cümlelerdir, ve bir yorumla çok güzel manalar içermektedirler. Allah Rasulüne bunlarla da salatu selam okumanın hiç bir sakıncası yoktur. Hatta anlamları doğru bilinirse bu güzeldir. Ancak bu cümlelerden ya da bunların belli sayılarda tekrarlanmasından bir medet umma, insanı Allah'tan uzaklaştırabilir, kaş yapayım derken göz çıkarılmış olur. İnsan tesiri Allah'tan değil, kutsallık Allah'tandır. "salat-ı nariye" Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

“Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onlara hem kız, hem erkek çocuklarını birarada verir. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir. Her şeye gücü yetendir.”(Şura, 42/49-50)

MEVLİD KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Ey Güzeller Allah’ım! Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren Bedi olan Allah’ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Mevlid Kandili Gecesi ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekarlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah’ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah’ım. (Amin)