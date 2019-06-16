Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

İşte Meteoroloji'den gelen o uyarılar

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarakkuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa'nın doğusu), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara'nın doğusundaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ve Yalova'nın doğusu) yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapılıyor.

İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısındaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Konya'nın güney ve batısı) ile Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.