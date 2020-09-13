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  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
13 Eylül 2020 Pazar 10:01 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor. Vatandaşlardan, kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesinin kuzeyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevre illerde yağış beklenirken, kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

<p>Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meyda

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