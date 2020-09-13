Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesinin kuzeyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevre illerde yağış beklenirken, kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor