Meteoroloji'den iki bölge için yağış uyarısı geldi: İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmini raporlarına göre, yurt genelinde parçalı bir hava beklenirken Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağış bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 25, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 30, Az bulutlu.

KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

AFYONKARAHİSAR: 23, Az bulutlu.

MANİSA: 32, Az bulutlu.

MUĞLA: 29, Az bulutlu.

ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 26, Az bulutlu.

SİVAS: 21, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 24, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 23, Parçalı bulutlu.

KARS: 22, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 27, Az bulutlu.

VAN: 23, Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 29, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu.