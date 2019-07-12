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  3. Meteoroloj'iden 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloj'iden 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloj'iden 3 il için sağanak uyarısı

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye ile Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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