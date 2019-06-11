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11 Haziran 2019 Salı 17:42 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:42

Ankara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

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