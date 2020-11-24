Mebim öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Mebim Öğretmenler Günü mesajı numarası nedir?

Mebim öğretmene teşekkür mesajı gönderme uygulaması gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Öğretmenlerinin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutlamak isteyen binlerce öğrenci, mezun ve veli öğretmene emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mebim (Öğretmen Teşekkür Hattı) üzerinden öğretmene teşekkür mesajı gönderilebiliyor.

MEBİM ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI NASIL GÖNDERİLİR?

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle çocuğunuzun öğretmenine teşekkür etmek veya memnuniyetinizi dile getirmek için MEB iletişim merkezini 444 0 632 arayıp teşekkür kaydı oluşturabilirsiniz. Oluşturulan başvurular öğretmenlerimize yazılı olarak iletiliyor.

Daha önceden 147 hattı üzerinden gönderilen mesaj yeni numara olan 444 0 632 nolu telefon numarası aranarak gönderilebiliyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un talimatıyla, "MEBİM 147" hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kurulmuştu.