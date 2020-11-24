Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... İlk öğretmene, eski öğretmene, emekli öğretmene güzel sözler yoğun ilgi görüyor. Özellikle "İyi bir öğretmene rastlamak" ile başlayan sözü hem öğretmenine göndermek hem de sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler sözün tamamını bulmak istiyor. Peki, İyi bir öğretmene rastlamak sözü nasıl? İlk öğretmene, eski öğretmene, emekli öğretmene güzel sözler

İYİ BİR ÖĞRETMENE RASTLAMAK...

"Hayatta en büyük mucize, küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır."

İLK ÖĞRETMENE GÜZEL SÖZLER...

Siz dünyada eşi olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim...

Sizi defter üzerinde değil kalbimizin içinde seviyoruz canım öğretmenim..

Anne şefkatinden ve sıcaklığından sonraki ilk durak öğretmendir.

Canım öğretmenim sen benim için dünyadaki tek kanatsız meleksin.

Öğretmenim Canım Benim, Canım Benim, Seni ben pek çok, pek çok severim, Sen bir ana, sen bir baba, Her şey oldun artık bana Okut, öğret ve nihayet, Yurda yarar bir insan et.

EMEKLİ ÖĞRETMENE GÜZEL SÖZLER...

Sen bizleri bu vatan için yetiştiren, en zor anlarımızda bizlere yardım eli uzatan, yeri geldiğinde bir arkadaş gibi sır tutan canım öğretmenim. Seni çok seviyorum

Öğretmen öğrencileri aydınlatmak için bir yanan fener gibidir. Canım öğretmenim sende bizleri aydınlattığın için teşekkür ederiz.

Öğretmenler bir ışıktır karanlıkta kaldığımızda bizi bilgi ile aydınlatırlar.

Öğretmenin “Bir” canı yoktur, öğretmenin “öğrencisi kadar” canı vardır.

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

Öğretmen fırtınalı bir havada geminin yanaşabileceği en güvenli liman, şefkat elini her yere uzatan, en kutsal mesleği icra eden en iyi insandır.