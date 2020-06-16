MEB sınav takvimi yayında: İOKBS, AÖL, MTSK (Ehliyet sınavı) ne zaman?

MEB sınav takvimi yoğun ilgi görüyor. MEB 2020 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. İOKBS, 2019-2020 AÖO – AÖL- MAÖL/ 2, MTSK (Ehliyet sınavı) tarihleri de takvim kapsamında yer aldı. Sınava katılacak adaylar girecekleri sınavın güncel tarihini öğrenmek istiyor. İşte MEB sınav takvimi 2020..

MEB SINAV TAKVİMİ

20 HAZİRAN 2020 : Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8. Sınıflar ) 2020/MS

25-26 TEMMUZ 2020 : Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2019-2020 AÖO – AÖL- MAÖL/ 2

05 EYLÜL 2020 : İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS

05-06 ARALIK 2020 : Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2020-2021 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı : Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İldeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.

TÜM BAKANLIKLARA BAĞLI/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILACAK OLAN PROTOKOLLÜ SINAVLAR : Sınav Protokollerinde Belirtilecektir.