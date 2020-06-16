MEB sınav takvimi yayında: İOKBS, AÖL, MTSK (Ehliyet sınavı) ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı 2020 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. Takvimde bu sene MEB tarafından uygulanacak sınavlar ve tarihlerine yer verildi. İOKBS, AÖL, MTSK (Ehliyet sınavı) tarihleri de belli oldu. Sınavlara katılacak adaylar İOKBS, AÖL, MTSK (Ehliyet sınavı) ne zaman? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte MEB sınav takvimi..
MEB sınav takvimi yoğun ilgi görüyor. MEB 2020 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı. İOKBS, 2019-2020 AÖO – AÖL- MAÖL/ 2, MTSK (Ehliyet sınavı) tarihleri de takvim kapsamında yer aldı. Sınava katılacak adaylar girecekleri sınavın güncel tarihini öğrenmek istiyor. İşte MEB sınav takvimi 2020..
MEB SINAV TAKVİMİ
20 HAZİRAN 2020 : Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8. Sınıflar ) 2020/MS
25-26 TEMMUZ 2020 : Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2019-2020 AÖO – AÖL- MAÖL/ 2
05 EYLÜL 2020 : İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS
05-06 ARALIK 2020 : Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2020-2021 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı : Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İldeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
TÜM BAKANLIKLARA BAĞLI/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILACAK OLAN PROTOKOLLÜ SINAVLAR : Sınav Protokollerinde Belirtilecektir.