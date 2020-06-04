Maske takma zorunluluğu olan iller hangisi? Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip (covid-19) salgını sonrası Türkiye salgını en aza indirmek için tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kars ve Kütahya’da dahil toplamda 38 şehirde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Peki, Maske takma zorunluluğu olan iller hangisi? Sokakta maske takmak zorunlu mu, cezası nedir? 1 Haziran normalleşme planı sonrası salgına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİSİ?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

KARS'TA MASKE TAKMAK ZORUNLU

Kars'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda maskesiz yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

KÜTAHYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelindeki toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

SOKAKTA MASKE TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Salgın sonrası Türkiye’de önlemler alınmaya devam ediyor. Sokakta maske takmayan vatandaşlara para cezası uygulanacak. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.